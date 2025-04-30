Сборник «Письма с фронта. СВОим от СВОих» презентовали в Серпухове

В Музейно-выставочном центре в Серпухове прошла презентация сборника «Письма с фронта. СВОим от СВОих». В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Татьяна Орлова, депутат окружного Совета Николай Пушкин, руководитель патриотических проектов общественного движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников, а также участники спецоперации и их близкие.

В сборнике собраны стихи и прозаические письма от бойцов, их родных — мам, жен, любимых, волонтеров, а также детей, школьников нашего округа и воспитанников воскресной школы Храма Всех Святых, а также неравнодушных жителей — всего более 50 авторов. Многие из них присутствовали на мероприятии и читали свои произведения. Это уже третье издание, подготовленное по инициативе волонтерской организации «Твори добро» под руководством Светланы Посуховой.

Авторы представлены из разных регионов: Москвы, Подмосковья, нашего муниципалитета, Калужской, Воронежской и Кировской областей, Донецка, Рязани, Липецка и Республики Калмыкия.

«В книге собрано свыше 100 произведений, наполненных искренними чувствами, переживаниями и верой в Победу», — отметила Татьяна Орлова.

Издание стало возможным благодаря поддержке волонтеров группы «Твори добро», служителей и прихожан храма Всех Святых. Помощь в выпуске оказал депутат Николай Пушкин. Часть экземпляров будет передана защитникам на передовую.