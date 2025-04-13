Сбор продуктов для отправки гумпомощи в зону СВО объявили в Серебряных Прудах

Волонтерский центр «Своих не бросаем» в Серебряных Прудах объявил о нехватке свежих овощей и круп для приготовления сухих обедов, предназначенных для бойцов специальной военной операции. Активисты призывают местных жителей приносить необходимые продукты в центр.

Сухие обеды для военнослужащих начали готовить в центре в конце 2024 года. Сейчас волонтеры подготовили продукты для фасования 1,5 тысячи порций, которые упакуют в индивидуальные пакеты, требующие только кипятка для приготовления.

Волонтерский центр «Своих не бросаем» был основан в феврале 2023 года и за два года своей деятельности отправил на фронт свыше 20 тонн гуманитарного груза. В его ассортимент входят маскировочные сети, антидроновые покрывала, окопные свечи, комплектующие для беспилотных летательных аппаратов и другие предметы военной экипировки.

Помимо сбора продуктов для сухих обедов, волонтеры продолжают принимать помощь от неравнодушных граждан. Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: улица Первомайская, дом № 12 (Центральный дом культуры). Прием ведут в будние дни с 9 до 18 часов, перерыв на обед — с 13 до 14 часов.

Волонтеры также приглашают всех желающих присоединиться к их деятельности. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или обратиться в отдел культуры и делам молодежи администрации округа по телефону 8 (49667) 3-13-27.