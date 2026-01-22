Сбор помощи для участников СВО открыли в Дмитровском округе

Традиционная акция «Посылка солдату» вновь стартовала в округе в преддверии Дня защитника Отечества. Жители могут передать продукты, предметы первой необходимости и теплые вещи.

Центральный дворец культуры «Созвездие» и его филиалы возобновили прием гуманитарной помощи. Пункты сбора посылок открыты с 21 января по 24 февраля. Для бойцов принимаются продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, теплая одежда, а также батарейки, фонарики, газовые горелки и письма с рисунками от детей.

Как рассказала одна из активисток, жительница Дмитрова, она участвует в каждой такой акции — вяжет носки и собирает необходимые товары. Она уверена, что все это пригодится защитникам на передовой.

Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что акция является проявлением единства и гражданской ответственности. По его словам, жители округа всегда откликаются с огромным сердцем, и именно эта поддержка особенно важна для бойцов.

Пункты сбора работают в Центральном доме культуры «Созвездие» на улице Загорская, дом 64 и в его филиалах: на улице Профессиональной, дом 92; в поселке Горшково, дом 63; в поселке Орево и в деревне Княжево на улице Советская, дом 18.