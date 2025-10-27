Сбор гумпомощи для бойцов СВО ко Дню народного единства прошел в Богородском округе

Ко Дню народного единства в Богородском округе прошла акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей новых регионов. Местное отделение движения «Волонтеры Подмосковья» организовало мероприятие, которое привлекло внимание многих неравнодушных граждан.

С 20 по 26 октября жители округа собрали около 120 килограммов необходимых товаров. В акции активно участвовали педагоги и учащиеся Ногинской гимназии, а также местные волонтеры и просто желающие помочь.

Для сбора был составлен широкий список предметов первой необходимости, включающий медикаменты, продукты длительного хранения, термобелье и средства личной гигиены. Кроме того, были собраны теплые носки и канцелярские принадлежности для детей.

Для военнослужащих подготовили нижнее белье, перчатки, батарейки и портативные горелки. Вся гуманитарная помощь будет направлена на центральный склад Московской области, где ее распределят и подготовят к отправке на передовую и в новые регионы.

Эта акция вновь подтвердила готовность жителей округа поддерживать армию и тех, кто в этом нуждается.