Сбор гуманитарной помощи в преддверии 23 февраля стартовал в Луховицах

Городской округ Луховицы активно включился в работу. По словам организаторов, цель акции — не просто передать материальную помощь, но и поздравить тех, кто сегодня стоит на страже интересов нашей страны, подарить им частичку домашнего тепла и внимания.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула значимость этой инициативы.

«Помимо повседневной работы по сбору гуманитарной помощи, наши волонтеры стараются уделять особое внимание участникам СВО в преддверии праздников. День защитника Отечества для нас сегодня обрел особый смысл — мы являемся современниками настоящих героев, которые мужественно защищают нашу Родину. Поддержать их в этот момент — не просто инициатива, а наш общий долг», — сообщила Екатерина Швелидзе.

На данный момент в Московской области функционирует 86 постоянных пунктов сбора. Каждый желающий может внести свой вклад. Узнать точные адреса, контактные телефоны и график работы центров в Луховицах и других городах можно на официальной платформе «Волонтеров Подмосковья».