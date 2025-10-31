Сбор гуманитарной помощи организуют на концерте ко Дню народного единства в Раменском

В преддверии Дня народного единства, 1 ноября, во Дворце культуры «Победа» состоится масштабная акция-концерт, призванная не только отметить праздник, но и стать воплощением взаимопомощи. Мероприятие объединит творчество, патриотизм и помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Этот день предоставит гостям возможность не просто насладиться концертной программой, но и принять участие в поддержке защитников Отечества. В фойе и на специально отведенных площадках Дворца культуры «Победа» будет организован сбор гуманитарной помощи: каждый желающий сможет принести необходимые вещи, продукты длительного хранения, медикаменты или средства гигиены, которые будут переданы на передовую.

Кроме того, посетителей ждут интерактивные мастер-классы: под руководством опытных инструкторов можно будет научиться плести маскировочные сети, а также создать уникальные обереги.

«Этот концерт — не просто мероприятие, а живое свидетельство нашей национальной сплоченности и уважения к героям СВО. Мы объединяем разные поколения и профессии в творчестве, чтобы вместе выразить поддержку стране и ее защитникам», — сообщила директор Дворца культуры «Победа» и депутат Совета депутатов Раменского муниципального округа Ирина Барыбина.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой оружия и военной техники. Также для гостей проведут мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова, где каждый сможет проверить свою ловкость и получить базовые навыки обращения с легендарным оружием. Акция-концерт начнется в 10:30, открывая двери для всех желающих.