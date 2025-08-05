Сбор гуманитарной помощи для участников СВО начался в Чехове

С 4 по 17 августа в Чехове состоится акция «Доброе дело», в рамках которой неравнодушные люди смогут оказать поддержку бойцам специальной военной операции и жителям приграничных и новых территорий. Все вещи должны быть новыми, в оригинальной упаковке.

Волонтеры собирают инструменты и технику: портативные и газовые плиты, пилы, генераторы, фонари, антидроновые устройства и многое другое. Из экипировки необходимы бронежилеты, каски, балаклавы, резиновые сапоги, перчатки и так далее.

На пункт можно принести продукты питания, средства гигиены, медикаменты, одежду и текстиль, а также школьные принадлежности.

Ежедневно с 9:00 до 18:00 гуманитарную помощь принимают в Домах культуры и Волонтерском центре, который расположен на улице Чехова, дом № 45, кабинет № 201. Также с 10:00 до 18:00 в Городском парке культуры и отдыха работает пункт приема.