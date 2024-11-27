Сбор гуманитарной помощи для освобожденных городов стартовал в Чехове

В Чехове горожане подготовят посылки с гуманитарным грузом. Их отправят жителям освобожденных городов, которые расположены в зоне специальной военной операции. Вещи, медикаменты, продукты питания принимают в Общественной приемной партии «Единая Россия».

Массовый сбор гуманитарной помощи для освобожденных городов начался в Чехове. Инициатором выступило местное отделение партии «Единая Россия».

Среди основных потребностей: крупы, макароны и консервы любых видов. Даже небольшие пожертвования помогут улучшить ситуацию в регионах, пострадавших от военных действий.

Все желающие могут принять участие в подготовке гуманитарной помощи. Продукты питания, вещи, предметы первой необходимости, медикаменты принимают в Общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Дружбы, дом № 21 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выходной.

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