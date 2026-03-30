Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовал в спортшколе «Юность»

Коллектив и воспитанники спортивной школы «Юность» в Серебряных Прудах поддерживают участников специальной военной операции. В стенах учреждения спорт неразрывно связан с патриотическим воспитанием, поэтому участие в благотворительных акциях здесь считают по-настоящему семейной традицией.

Накануне в «Юности» был объявлен старт очередного масштабного сбора гуманитарной помощи, который продлится до 1 мая. Организаторы сформировали перечень наиболее востребованных на передовой вещей. В приоритете — предметы, которые необходимы в повседневном быту и имеют длительный срок хранения: продукты питания, средства личной гигиены, вещи и расходные материалы.

Присоединиться к акции может любой житель округа. Вещи и продукты можно передать лично в руки тренерам-преподавателям школы или обратиться к инструктору-методисту Надежде Овсянниковой, которая курирует организационные вопросы сбора.

«Каждый вклад, даже самый небольшой, — это весомая поддержка для наших ребят на фронте. Мы видим, как активно откликаются родители наших воспитанников и сами юные спортсмены. Это учит детей сопереживанию и ответственности за судьбу своей страны», — отметили в руководстве школы.