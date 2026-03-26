Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовал в Луховицах

Жители округа вновь демонстрируют сплоченность и готовность поддержать соотечественников. В молодежном центре «Юнимакс» стартовала очередная акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Инициатива, организованная при поддержке «Волонтеров Подмосковья», продлится до 29 марта включительно. Волонтеры сформировали перечень наиболее востребованных вещей и продуктов, которые помогут облегчить быт военнослужащих в зоне боевых действий. Жители могут внести свой вклад, принеся продукты с длительным сроком хранения, включая мясные и овощные консервы, крупы, сухие пайки, чай, кофе и сладости, спальные мешки, одеяла, термобелье, портативные газовые баллоны для приготовления пищи, батарейки разных типов, а также более сложное оборудование — электрогенераторы и инструменты.

Пункт сбора развернут на базе молодежного центра «Юнимакс» по адресу: улица Мира, дом 4б. Активисты ждут всех неравнодушных ежедневно с 13:00 до 18:00.