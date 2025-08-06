Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО прошел в Губернском колледже

В Губернском колледже завершился сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Эта акция стала частью масштабного патриотического проекта «Мы едины, мы непобедимы», объединившего неравнодушных студентов и преподавателей колледжа.

Инициаторами сбора гуманитарной помощи выступили сами студенты. Преподаватели колледжа поддержали инициативу студентов, оказав помощь в организации сбора и сортировки гуманитарного груза. В ходе акции были собраны предметы первой необходимости, медикаменты, средства личной гигиены, теплые вещи и продукты питания. Работа была организована оперативно и слаженно, что позволило в кратчайшие сроки сформировать и отправить гуманитарный груз по назначению, непосредственно в расположение воинских частей, где служат бойцы.

Вскоре после отправки груза студенты и преподаватели колледжа получили благодарственное сообщение от военнослужащих, в котором они выразили признательность за оказанную поддержку.