Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО начали во Фрязине
Общеобластная акция по сбору гуманитарной помощи, приуроченная ко Дню народного единства, стартовала на территории Подмосковья. Во Фрязине сбор необходимых бойцам спецоперации вещей организовал Молодежный центр.
Все желающие принять участие в акции жители городского округа могут принести теплые вещи (носки, перчатки, головные уборы, термобелье); продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, чай, кофе, кондитерские изделия); средства личной гигиены (туалетное мыло, шампуни, зубные щетки, зубная паста, влажные салфетки); медицинские изделия и препараты (анестетики, антисептические средства, перевязочные материалы, лейкопластыри).
Пункты приема гуманитарной помощи расположены по следующим адресам: Дворец культуры «Исток» с 16:00 до 20:00. (улица Комсомольская, дом № 17, фойе); общественная приемная партии «Единая Россия» в будние дни с 9:00 до 18:00 (улица Октябрьская, дом № 7). Акция будет проходить по 26 октября включительно.