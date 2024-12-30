Сбежавший из зоны СВО военный объявился на границе Южной Осетии и Грузии

Силовики схватили на границе Южной Осетии и Грузии беглого российского военнослужащего и его пособников. Об этом сообщила пресс-служба комитета госбезопасности.

Граждане Южной Осетии и России 23 декабря помогли 25-летнему Владимиру Мамардашвили перебраться в Цхинвал и нелегально поселиться в частной гостинице. На следующей день дезертир прибыл к границе с Грузией, где его ждали Алексей Мамулия и Вано Джапиашвили. Мужчины незаконно пробрались из одной страны в другую, чтобы забрать военнослужащего. Южноосетинские пограничники схватили их.

Цхинвальский городской суд заключил Мамулию и Джапиашвили под стражу на время расследования уголовного дела о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору. Мамардашвили пограничники вернут в Россию, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Некоторые украинские военнослужащие наоборот оставляют свои части ради перехода на сторону России. Так поступил Евгений Шевченко из 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Он специально отстал от своих и сложил оружие, чтобы служить в российской армии.