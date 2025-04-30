Саперы Ногинского спасательного центра МЧС вернулись из Курской области

Ногинский спасательный центр МЧС России торжественно встретил своих специалистов, которые завершили важную работу в Курской области. С 24 февраля по 28 апреля они занимались поиском и уничтожением взрывоопасных предметов, обеспечивая безопасность местного населения.

В ходе выполнения задач было успешно обезврежено 353 опасных объекта, среди которых находились 31 авиабомба и 15 боевых частей вражеских беспилотников. Благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму сапёров, все операции прошли без нарушений требований безопасности.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил вернувшихся с успешной миссией. Он отметил важность их работы и выразил благодарность за смелость и преданность делу. Сухин подчеркнул, что их действия помогли не только местным жителям, но и всей стране.

Это была первая командировка для Ногинского спасательного центра в этом году, и она стала ярким примером героизма и самоотверженности. Теперь саперы могут наслаждаться заслуженным отдыхом в кругу семьи и близких.