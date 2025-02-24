Саперы из Ногинска отправились в командировку в Курскую область

В понедельник началась важная операция, связанная с безопасностью в Курской области. Ногинский спасательный центр МЧС России отправил группу саперов для выполнения задач, связанных с обнаружением и нейтрализацией взрывоопасных предметов.

На базе центра состоялся торжественный митинг, на котором присутствовал глава Богородского округа Игорь Сухин. Он поздравил сотрудников с недавним праздником Днем защитника Отечества и отметил, что гордится их работой. Сухин подчеркнул, что команда будет выполнять ответственную миссию, и выразил уверенность в их успехе.



Саперы получили благословение от протоиерея Михаила Ялова, что добавило духовной поддержки перед началом командировки. Генерал-майор Евгений Гаврилюк, начальник Ногинского спасательного центра, также пожелал удачи своим подчиненным. Эта миссия станет первой в этом году и продлится 40 дней, в течение которых саперы будут работать в сложных условиях, обеспечивая безопасность граждан.

«Безусловно, впереди у вас еще будут новые вызовы. Убеждены, что вы справитесь с поставленными задачами», — подчеркнул Игорь Сухин.