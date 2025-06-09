Сапера ранило при разминировании в ДНР

Сотрудник МЧС России получил ранение при разминировании в ДНР

На территории Донецкой народной республики пострадал сапер МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в официальном Telegram-канале .

Специалист получил ранение во время штатной проверки территории. Пострадал старший сапер Специализированного спасательного центра. Его оперативно доставили в медучреждение, где врачам пришлось провести срочную операцию.

В МЧС по ДНР отметили, что специалисты на ежедневной основе проводят проверки по заявкам мирных жителей в районах, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.

Саперы занимаются разминированием освобожденных населенных пунктов. По данным ведомства, с начала 2025 года в ДНР специалисты обнаружили и уничтожили свыше 52 тысяч мин и других боеприпасов.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в ДНР перехватили более 500 дронов.