«Сад памяти» высадили в парке имени Величко в Химках

Центральной площадкой международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» в Химках стал парк имени Величко у танка Т-34 в микрорайоне Сходня. Здесь глава города Инна Федотова вместе с депутатом Государственной Думы Денисом Кравченко, депутатом Московской областной Думы Владиславом Мирзоновым, лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым, председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским и активными жителями высадила туи в память о героях Великой Отечественной войны.

Ярким моментом дня стала встреча с семьей участника СВО: военнослужащий приехал на акцию вместе с супругой и сыном. Инна Федотова пообщалась с бойцом и передала ему письма и теплые пожелания от школьников. Глава округа отметила: «Каждый саженец — это знак благодарности потомков тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны».

Акция прошла во всех микрорайонах города. Все желающие смогли высадить деревья и кустарники в знак благодарности героям Отечества. Депутат Госдумы Денис Кравченко рассказал: «Высаживая эти кусты, мы сохраняем память о тех, кто подарил нам мир, и создаем новую традицию для будущих поколений. Спасибо всем, кто присоединился! Пусть эти саженцы радуют глаз и напоминают о великом подвиге нашего народа». С 2020 года акция «Сад памяти» объединяет миллионы людей в России и за ее пределами. Только в этом году в Химках высадили уже более 22 тысяч саженцев.