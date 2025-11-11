«Русские решили выбивать все»: как ВСУ ловили атакующие энергетику дроны под Одессой

Шарий рассказал об ударах по солнечным батареям в Рени ночью 11 ноября

Минувшей ночью ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам в Одесской область. В основном речь идет о целях, расположенных в южной части региона. По данным местных каналов, ВСУ даже поднимали авиацию, которая гонялась за беспилотниками.

Об ударах, в частности, сообщал один из украинских Telegram-каналов «Легитимный». По его информации, к двум часам ночи было известно о по меньшей мере 10 прилетах по портовой инфраструктуре и независимой энергетической инфраструктуре.

«Русские решили выбивать все. В основном это принадлежит украинским олигархам из офисного клана. Пишут, что прилетело даже по Ренийской РЭС», — отметили авторы канала.

Также об ударах по энергообъектах в Рени сообщал украинский блогер Анатолий Шарий.

«Сообщают об ударах по солнечным батареям, Ренийской РЭС, а также по портовой инфраструктуре. Взрывы один за одним, много прилетов», — писал он в своем Telegram-канале, но не привел подробностей.

В минувшее воскресенье стало известно о повреждении первой на Украине ТЭС, работающей на биомассе. Этот объект построили в 2016 году.