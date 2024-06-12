«Русские добились своего». Запад предупредили о провале ВСУ под Харьковом

Французский полковник Дарра: российские войска ослабили ВСУ под Харьковом

Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com
Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская армия значительно ослабила украинские войска в Харьковской области. Об этом LCI заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра.

«Выходит, русским все же удалось добиться своего», — подчеркнул отставной военный.

Эксперт добавил, что ВС России продолжили продвигаться в зоне проведения спецоперации. Российские бойцы добились рассредоточения ВСУ с других участков, благодаря чему наступление продолжилось сразу на нескольких направлениях. Дарра указал, что эвакуация из Харькова ударила по логистическим потокам ВСУ, создав проблемы для правительства Украины.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили село Тимковка в Харьковской области и Артемовку в Луганской Народной Республике. ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск порядка 560 военных.

По данным Минобороны, ВС России также сбили украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25.

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