Румыны сняли на видео мощный пожар в Одессе после ударов ВС России

Мощный пожар в Одессе после прилетов сняли на видео в Румынии

В Сети появилось видео мощного пожара, вспыхнувшего в Одессе после ночной воздушной атаки российской армии. Его сняли очевидцы с территории Румынии, сообщил Telegram-канал «Одесса Info».

«Румыны уже вовсю снимают со стороны Исаакчи. Горит возле села Новосельское примерно», — сказано в публикации.

Паблики зафиксировали пролет 26 беспилотников над Измаильским районом. Telegram-канал «Военный Осведомитель» высказал предположение, что целью атаки стала газокомпрессорная станция «Орловка».

Как уточнила «Российская газета», кадры снял одессит с парома, находящегося на территории Румынии.

«Пятнадцать прилетов в одно место было», — прокомментировал мужчина.

После его слов раздались выстрелы, и в небе появился дрон-камикадзе «Герань».

Два дня назад в Одессе также раздалась серия взрывов. Мэр города Геннадий Труханов предупредил, что в небе заметили ударные беспилотники. Он призвал жителей Одессы пройти в укрытия. В Одесской области действовал режим воздушной тревоги.