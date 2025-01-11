Руководителя волонтерской группы наградили в Лосино-Петровском

Почетную грамоту передали председатель Совета депутатов Лосино-Петровского Татьяна Голод, депутаты Тамара Шилова и Елена Нестерова. Они отметили, что активисты волонтерской организации «Неравнодушное Подмосковье» регулярно помогают бойцам СВО: собирают продукты и готовят сухие супы. После гуманитарную помощь отправляют на передовую.

«Это не просто награда, это символ признания заслуг тех, кто не остается равнодушным к судьбам своих соотечественников и вносит свой вклад в общее дело — дело защиты Родины. Благодаря таким неравнодушным гражданам, как Зоя Глухова и ее коллеги по волонтерскому движению, мы видим как важна и ценна каждая капля поддержки для наших солдат», — отметила Татьяна Голод.