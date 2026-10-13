Руководитель штаба КСВО из Лобни стала участницей областного форума

10 октября во дворце культуры «Победа» в поселке Удельная прошел пятый форум Комитета семей воинов Отечества Московской области. В нем приняла участие руководитель штаба Комитета из Лобни Юлия Москалева.

На форуме собрались руководители штабов со всего Подмосковья, представители власти, общественных организаций и ветераны СВО.

Мероприятие стало частью всероссийской акции «Дни белых журавлей», которая проходит с 22 сентября по 22 октября. Это движения памяти павших воинов, которое объединяет 89 регионов России. Участники почтили память павших и закрепили белых журавлей с именами на стенде памяти.

Особое место занял блок «Проектная деятельность штабов». Также в рамках форума прошла выставка Майи Седовой «Чувствуя сердцем» и показ фильма в технике песочной анимации о Герое России Алексее Осокине.

Юлия Москалева выразила отдельную благодарность администрации Лобни и лично главе округа Анне Кротовой за предоставление транспорта для поездки на форум.

Комитет семей воинов Отечества оказывает семьям военнослужащих психологическую, юридическую и консультационную поддержку по вопросам, связанным со специальной военной операцией. Отдельное направление — координация гуманитарной помощи: через Комитет передаются необходимые вещи и снаряжение для лобненских военнослужащих.

Центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: улица Мирная, дом № 13, корпус 2 (временно расположен на улице Ленина, дом № 19, корпус 1).