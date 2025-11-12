Руководитель филиала Ассоциации ветеранов СВО в Лобне повысил квалификацию

Возглавляющий лобненский филиал Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников успешно завершил интенсивный курс повышения квалификации. Обучение под названием «Стратегия и практика ведения соцсетей для руководителя: от контент-плана до AI-инструментов» было организовано Ассоциацией ветеранов СВО Московской области по инициативе вице‑губернатора Московской области Марии Нагорной.

Программа направлена на развитие управленческой цифровой компетентности: от постановки целей и определения целевых аудиторий до внедрения автоматизации рабочих процессов.

Эксперт по искусственному интеллекту Николай Чесноков продемонстрировал методики адаптации генеративных инструментов для создания текстов, визуального контента и аналитики вовлеченности, с упором на соблюдение этических и репутационных кодексов организаций.

Ассоциация ветеранов СВО оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, помогая в трудоустройстве, реабилитации и решении бытовых вопросов. Филиал в Лобне находится на улице Дружбы, дом № 6.