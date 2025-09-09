Руководитель Ассоциации ветеранов СВО во Фрязине стал участником программы «Герои Подмосковья»

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО во Фрязине Игорь Какушкин приступил к обучению в региональной образовательной программе «Герои Подмосковья». Проект создан по инициативе президента России и призван помочь военнослужащим в мирной жизни.

Ветераны после обучения смогут занимать ответственные посты в органах власти и коммерческих структурах региона. Отбор прошли военнослужащие, которые имеют боевые заслуги и государственные программы.

Образовательный модуль состоит из четырех частей. Участники программы будут изучать ключевые аспекты государственного управления, экономики и современных технологий.

Важной частью станет стажировка в правительстве Московской области и муниципалитетах под руководством опытных наставников. Программа разработана экспертами РАНХиГС. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве.

Игорь Какушкин, служивший в штурмовых подразделениях и получивший в ходе боевых действий тяжелое ранение, своим участием в проекте доказывает, что даже после таких испытаний можно найти силы для служения стране и обществу на новом поприще.