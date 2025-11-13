Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Домодедове встретился с кадетами

Домодедовская Ассоциация ветеранов специальной военной операции продолжает активно работать с различными категориями жителей округа. В этот раз руководитель отделения Сергей Рябов встретился с кадетами образовательного комплекса «Вертикаль».

Во время встречи кадеты задавали самые разные вопросы — от особенностей гуманитарных поездок до психологических аспектов службы. Сергей Рябов подробно рассказал о буднях участников СВО, о том, что значит быть готовым к сложным задачам и принимать решения в ответственные моменты.

«Участники СВО — это люди, привыкшие действовать быстро и точно. Те задачи, с которыми мы сталкиваемся, не терпят отлагательств. Главное — быть собранным, уверенным и не терять самообладания», — рассказал Сергей Рябов.

Ребят интересовали и детали военной формы. Сергей Рябов представил современное обмундирование отечественного производства и объяснил, как оно помогает бойцам в различных условиях.