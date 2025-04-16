Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе провел встречу со студентами

Урок мужества для студентов колледжа «Энергия» в Балашихе провел руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области и советник главы городского округа Балашиха Виталий Белый. В ходе встречи он подчеркнул значимость таких мероприятий для формирования у молодежи ясного понимания своих целей в жизни и профессии.

Он также акцентировал внимание на важности проведения других патриотических мероприятий, таких как написание писем солдатам и сбор гуманитарной помощи. Эти действия имеют большое значение для поддержки бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, и помогают укрепить связь между обществом и теми, кто защищает нашу страну.

Балашихинская Ассоциация ветеранов СВО была создана с целью защиты прав участников боевых действий, представления их законных интересов, вовлечения в общественную жизнь страны и патриотического воспитания граждан. Такие инициативы, как уроки мужества, способствуют формированию гражданской позиции у молодёжи и вдохновляют их на активное участие в жизни общества.