Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе провел личный прием жителей

На встрече рассмотрели вопросы социальной поддержки, выплат и льгот для участников спецоперации и их семей. Например, дочери погибшего военнослужащего разъяснили порядок получения положенной помощи.

Участник СВО Андрей Т., ветеран боевых действий и член ассоциации, узнал о доступных мерах государственной поддержки.

«Такие встречи играют ключевую роль в поддержании тесной связи с участниками СВО. Благодаря им мы выявляем реальные проблемы и быстро находим эффективные решения», — отметил Иван Клещерев.

Личные приемы граждан являются важным инструментом взаимодействия с участниками специальной военной операции и их близкими. В рамках таких встреч граждане получают квалифицированную юридическую помощь, консультации по социальным гарантиям, медицинскому и психологическому сопровождению, а также содействие в трудоустройстве.