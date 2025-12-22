Руководитель Ассоциации ветеранов СВО из Серпухова выиграл турнир «Памяти павших»
Руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции городского округа Серпухов Игорь Старовойт продемонстрировал высокие результаты, став чемпионом на открытом мастерском турнире по пауэрлифтингу «Памяти павших».
Игорь Старовойт одержал победу в дисциплине «жим лежа без экипировки». Выступая в весовой категории до 90 килограммов, он смог поднять штангу весом 175 килограммов, закрепив за собой первое место.
«Турнир „Памяти павших“ традиционно собирает лучших спортсменов, объединяя их не только в соревновательной, но и в мемориальной атмосфере. В его программу входят различные силовые дисциплины: классический пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа и становая тяга. Его достижение стало воплощением девиза „Сила и честь“, которое так созвучно с духом ветеранского движения», — сообщили организаторы.