Руководитель Ассоциации ветеранов СВО из Серпухова выиграл турнир «Памяти павших»

Игорь Старовойт одержал победу в дисциплине «жим лежа без экипировки». Выступая в весовой категории до 90 килограммов, он смог поднять штангу весом 175 килограммов, закрепив за собой первое место.

«Турнир „Памяти павших“ традиционно собирает лучших спортсменов, объединяя их не только в соревновательной, но и в мемориальной атмосфере. В его программу входят различные силовые дисциплины: классический пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа и становая тяга. Его достижение стало воплощением девиза „Сила и честь“, которое так созвучно с духом ветеранского движения», — сообщили организаторы.