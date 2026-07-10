RT выпустил репортаж из освобожденного Северска

Военкор показал первые съемки в городе после его освобождения

RT представил новый репортаж военкора-документалиста Клима Поплавского из освобожденного Северска в ДНР. В основу серии легли первые съемки в городе и история эвакуации мирных жителей, сообщил RT.

RT представил новую серию репортажей Клима Поплавского из освобожденного Северска в ДНР. Выпуск получил название «Северская сага. Дневник первый: Проводник».

Поплавский рассказал, что разведку, подходы к оставшимся в городе людям и план их эвакуации разрабатывал один из героев проекта — охотник за дронами с позывным Гусар.

«Все, что мы видим на этих кадрах, — разведка, подходы, первые способы подобраться к оставшимся в городе людям, сам план эвакуации, — разрабатывал и осуществлял один из главных героев „Северской саги“ — охотник за дронами с позывным Гусар», — сказал Поплавский.

По словам военкора, именно глазами Гусара зритель увидит только что взятый Северск. Он добавил, что благодаря ему съемочная группа могла передвигаться по городу с минимальным риском.

Вместе с Гусаром и военным оператором Виктором Кирчевым Поплавский провел в освобожденном городе первый из двух месяцев съемок. Ранее RT показал первую серию цикла «Северская сага» — пролог к дневникам военного корреспондента-документалиста.