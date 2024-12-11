RT сообщил, что администрация президента США Джо Байдена за все время своей работы выделила порядка 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине. По данным RT, благодаря контрактам с Пентагоном и Госдепом множество американских и канадских частных военных компаний (ЧВК) заработали целое состояние.

Издание отмечает, что западные ЧВК охраняют объекты на Украине, занимаются разведкой и разминированием полей, обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийской стрельбе, а также готовят пилотов для истребителей F-16.

Так, по данным RT, одной из крупнейших в мире ЧВК считается Triple Canopy, основанная американскими спецназовцами. Уже через три месяца после начала специальной военной операции (СВО), компания открыла свой филиал в Киеве.

RT выяснил, что им руководит солдат 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитриевич Бевзюк. За 2024 год Triple Canopy заключила госконтакты с США на сумму более 475 миллионов долларов.