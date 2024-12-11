RT рассказал, что западные ЧВК зарабатывают сотни миллионов долларов на Украине
RT сообщил, что администрация президента США Джо Байдена за все время своей работы выделила порядка 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине. По данным RT, благодаря контрактам с Пентагоном и Госдепом множество американских и канадских частных военных компаний (ЧВК) заработали целое состояние.
Издание отмечает, что западные ЧВК охраняют объекты на Украине, занимаются разведкой и разминированием полей, обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийской стрельбе, а также готовят пилотов для истребителей F-16.
Так, по данным RT, одной из крупнейших в мире ЧВК считается Triple Canopy, основанная американскими спецназовцами. Уже через три месяца после начала специальной военной операции (СВО), компания открыла свой филиал в Киеве.
RT выяснил, что им руководит солдат 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитриевич Бевзюк. За 2024 год Triple Canopy заключила госконтакты с США на сумму более 475 миллионов долларов.