RT представил второй фильм Поплавского о Северске

RT готовит к выходу фильм «Северская сага. Запись II. Поиск» о поиске мирных жителей в Северске.

Второй фильм из серии репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского сняли в освобожденном Северске Донецкой Народной Республики. Вместе с военным оператором Виктором Кирчевым он искал в городе мирных жителей и тех, кто ждал эвакуации.

«С самого момента захода в Северск не было понятно ничего. Есть ли там мирные жители? Если есть — сколько их? Хотят ли они эвакуироваться?» — вспоминает Поплавский.

По его словам, первые встреченные жители не хотели уезжать из-за дома, хозяйства и привычного уклада. Съемочная группа продолжала обходить кварталы, подвалы и дворы, поскольку на окраине города находились люди, ожидавшие эвакуации.

Вооруженные силы России освободили Северск в конце 2025 года. Поплавский и Кирчев провели там два месяца. Ранее RT выпустил первый фильм цикла — «Северская сага. Дневник первый: Проводник».