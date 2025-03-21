RT показал видео с нательной камеры британского наемника, которого положили «лицом в землю»

RT обнародовал эксклюзивную видеозапись с нательной камеры наемника из Британии Джеймса Андерсона, который выступает на стороне ВСУ.

На кадрах видно, как отряд нарвался на российских морпехов в Суджанском районе. Во время неожиданной встречи британец заявлял, что «застрелит» противников.

«I’m gonna f***ing shoot them (Я пристрелю их — прим. ред.)», — кричал наемник.

Судя по ролику, уже через несколько мгновений боевика положили «лицом в землю». Агрессоров вынудили сложить оружие и сдаться в плен.

Видео снято в ноябре на территории одного из сел в Суджанском районе. Известно, что украинские солдаты попали в окружение при боях в лесах.

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