RT показал видео с нательной камеры британского наемника, которого положили «лицом в землю»
RT обнародовал эксклюзивную видеозапись с нательной камеры наемника из Британии Джеймса Андерсона, который выступает на стороне ВСУ.
На кадрах видно, как отряд нарвался на российских морпехов в Суджанском районе. Во время неожиданной встречи британец заявлял, что «застрелит» противников.
«I’m gonna f***ing shoot them (Я пристрелю их — прим. ред.)», — кричал наемник.
Судя по ролику, уже через несколько мгновений боевика положили «лицом в землю». Агрессоров вынудили сложить оружие и сдаться в плен.
Видео снято в ноябре на территории одного из сел в Суджанском районе. Известно, что украинские солдаты попали в окружение при боях в лесах.
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