RT показал историю девушки, которая готовит домашнюю еду для бойцов СВО

Героиней документального фильма RT «Сильные духом. Тыл» стала Екатерина Шельпякова. Она поделилась историей, как начала готовить домашнюю еду для российских военных, выполняющих задачи в зоне СВО.

Девушка готовила обеды для своего молодого человека, который служит. Со временем ее инициатива выросла до масштабов поддержки целой роты.

«Когда ты готовишь любимому человеку — это уже совсем другие чувства, другие ощущения. Ты это делаешь с трепетом», — поделилась героиня.

Бойцы с нетерпением ждут ее посылки с домашней едой, среди которой — запеченная курица, картофельное пюре и тушенка. К настоящему моменту Шельпякова объединила вокруг себя целую «армию» волонтеров.