RT озвучило детали неудачной операции спецслужб Украины по вербовке летчика

RT: неудачную операцию по вербовке летчика лично курировал Залужный

Бывший главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный организовал операцию по вербовке российского летчика и угону Су-34 в 2022 году, которая обернулась крахом. Это следует из показаний бывшего полковника ВСУ Романа Червинского, которого обвиняют в провале операции, сообщил RT.

Украина хотела не только заполучить самолет, но и подорвать имидж России, однако план был раскрыт.

Так, 23 июля 2022 года военнослужащие РФ нанесли удар по аэродрому в Канатово, где находились украинские военные, ожидающие самолет. В результате, как заявили в СБУ, погиб командир войсковой части ВСУ, были ранены военные, а также уничтожены два истребителя.

После неудачи возбудили уголовное дело против Червинского, который, по версии следствия, действовал без согласия начальства и спецслужб. В апреле 2023 года его арестовали, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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