RT опубликовал видео со сдающимися в плен в Курской области бойцами ВСУ

Военный корреспондент RT Влад Андрица показал видео с бойцами ВСУ, сдающимися в плен в Курской области.

Журналист также пообщался с командиром батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан. Военнослужащий рассказал о наемниках в рядах противника.

«На чистом немецком разговаривали, на польском разговаривали. Шли по пустым землям и, по всей видимости, не ожидали того, что произойдет», — отметил Каштан.