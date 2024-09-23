RT опубликовал видео со сдающимися в плен в Курской области бойцами ВСУ
Военный корреспондент RT Влад Андрица показал видео с бойцами ВСУ, сдающимися в плен в Курской области.
Журналист также пообщался с командиром батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан. Военнослужащий рассказал о наемниках в рядах противника.
«На чистом немецком разговаривали, на польском разговаривали. Шли по пустым землям и, по всей видимости, не ожидали того, что произойдет», — отметил Каштан.
На этом направлении боевики все чаще попадают в плен. По словам командира, порой на уговоры уходят 20-30 минут.
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