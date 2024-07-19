RT опубликовал видео с ударом по технике ВСУ в районе Часова Яра
Российские военнослужащие атаковали технику ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщил военкор RT Александр Яремчук, в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.
По его словам, бойцы ВС РФ ударом высокоточного боеприпаса уничтожили украинскую технику. Выравнивание линии фронта по каналу Северский Донец — Донбасс завершается.
Яремчук также заявил, что подготовительный этап битвы за город практически закончен.
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