RT опубликовал ролик о тех, кто поддерживает участников СВО

RT обнародовал новый видеоролик о приближающих победу в зоне специальной военной операции. Проект посвящен тем, кто поддерживает участников СВО.
На кадрах представлены самые разные люди, которые вносят вклад в победу российской стороны.
«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорится в ролике.
В видеоряде показаны, например, дети и деятели культуры, морально поддерживающие бойцов. Там также можно увидеть и самих военных, рабочих и волонтеров. Кроме того, RT отметил заслуги добровольцев, участвующих в создании маскировочных сетей.
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