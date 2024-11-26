RT опубликовал ролик о тех, кто поддерживает участников СВО

RT обнародовал новый видеоролик о приближающих победу в зоне специальной военной операции. Проект посвящен тем, кто поддерживает участников СВО.

На кадрах представлены самые разные люди, которые вносят вклад в победу российской стороны.

«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорится в ролике.

В видеоряде показаны, например, дети и деятели культуры, морально поддерживающие бойцов. Там также можно увидеть и самих военных, рабочих и волонтеров. Кроме того, RT отметил заслуги добровольцев, участвующих в создании маскировочных сетей.

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