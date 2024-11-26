RT опубликовал ролик о тех, кто поддерживает участников СВО

RT обнародовал новый видеоролик о приближающих победу в зоне специальной военной операции. Проект посвящен тем, кто поддерживает участников СВО.

На кадрах представлены самые разные люди, которые вносят вклад в победу российской стороны.

«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорится в ролике.