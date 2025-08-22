Французский телеканал TF1 обвинил RT в подделке ролика, показывающего американский бронетранспортер с российскими и американскими флагами в зоне спецоперации. RT опубликовал дополнительные видеозаписи, подтверждающие реальность ситуации.

TF1 в своем репортаже утверждал, что запись содержит признаки редактирования и создана с использованием нейросетевых инструментов. Телеканал якобы использовал специальные программы для анализа видеоролика. Между тем, ИИ-бот Grok подтвердил подлинность записи RT.

Напомним, глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил возмущение, назвав ролик «максимальной наглостью».