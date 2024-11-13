RT обнародовал кадры эвакуации бойца из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт

В распоряжении RT оказалось видео того, как проходила эвакуация дагестанского бойца, который один удерживал опорный пункт на Запорожском направлении. Братья по оружию Закарьи Алиева смогли увидеть его с воздуха, запустив дроны-разведчики.

Потом одинокому бойцу указали дорогу, по которой он мог наиболее безопасно эвакуироваться из опорника, который сумел на протяжении трех недель удерживать в одиночку под вражеским огнем.

На кадрах видно, что боец бежит по дороге, покидая свое убежище. Военнослужащие дроном показывали ему путь. Закарье Алиеву удалось добраться до безопасного места невредимым.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте