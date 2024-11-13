RT обнародовал кадры эвакуации бойца из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт

В распоряжении RT оказалось видео того, как проходила эвакуация дагестанского бойца, который один удерживал опорный пункт на Запорожском направлении. Братья по оружию Закарьи Алиева смогли увидеть его с воздуха, запустив дроны-разведчики.

Потом одинокому бойцу указали дорогу, по которой он мог наиболее безопасно эвакуироваться из опорника, который сумел на протяжении трех недель удерживать в одиночку под вражеским огнем.

На кадрах видно, что боец бежит по дороге, покидая свое убежище. Военнослужащие дроном показывали ему путь. Закарье Алиеву удалось добраться до безопасного места невредимым.