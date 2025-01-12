Рождественский хоровой собор прошел в Главном храме ВС России в Одинцове

В Главном храме ВС России прошел IV Рождественский Хоровой собор. Мероприятие объединило десять гражданских и военных коллективов, а также две тысячи зрителей — участников СВО и их близких. Об этом сообщили в Минобороны России.

Певчих и прихожан храма благословил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В Рождественском мероприятии приняли участие хор курсантов Военного института, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС России «За веру и Отечество», хор ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России и другие коллективы. Они акапельно исполнили произведения христианской духовной музыки и другие композиции.

«В это не простое для России время особенно важно сохранять веру, защищать традиционные духовно-нравственные ценности и поддерживать друг друга», — сказал заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

В конце мероприятия генерал армии наградил руководителей хоровых коллективов и исполнителей медалью Министерства обороны Российской Федерации «За веру и служение Отечеству».