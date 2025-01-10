Ростовская область под массированной атакой ВСУ: силы ПВО уже сбили 16 дронов

Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь . К настоящему моменту, военные ликвидировали 16 беспилотников.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь после падения обломков начался пожар в частном доме, также огонь охватил и припаркованные рядом автомобили. На место прибыли экстренные службы. В селе Крым возгорание произошло на территории производственного предприятия.

«В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — добавил Слюсарь.

По его данным, никто из жителей не пострадал. Однако информация об этом и ущербе имуществу и инфраструктуре уточняется.

Минувшим вечером, 9 января, несколько дронов сбили на подлете к Воронежу. В результате вражеской атаки повреждения получили два частных домовладения. Предварительно, никто не пострадал.