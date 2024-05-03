Ростех раскрыл количество поставок вооружений в зону СВО | 360°

Важное 03 мая 2024, 10:30 Ростех раскрыл количество поставок вооружений в зону СВО Чемезов: Ростех поставляет 80% вооружений в зону СВО РИА «Новости»

Читать 360 в

Ростех поставляет 80% вооружений в зону специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщило РИА «Новости».

«Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации», — отметил он.

Реклама

По его словам, за последние несколько лет выпуск и капремонт танков на предприятиях госкорпорации вырос в 3,5 раза. А легкобронированной техники — в три раза. Производство боеприпасов для танков и боевых машин пехоты нарастили почти в девять раз. Выпуск снарядов для ствольной артиллерии — в шесть раз, а реактивной — в восемь раз.

Также нарастили производство самоходной артиллерии. Выпуск этого вида вооружения увеличили в 10 раз. Буксируемой артиллерии — в 14 раз, минометов — в 20 раз, а РСЗО — в два раза.

Чемезов сообщал о новейших российских танках Т-14 «Армата». Техника находится на вооружении армии.