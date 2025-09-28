Российскую экономику отрегулировали для обеспечения нужд СВО

Песков: экономика России хорошо отрегулирована, чтобы покрывать нужды СВО

В России отрегулировали экономику таким образом, чтобы она обеспечивала все нужды специальной военной операции на Украине. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» журналисту Павлу Зарубину.

«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды спецоперации», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Россию «бумажным тигром», усомнился в военной мощи страны и заявил, что дела с российской экономикой обстоят очень плохо. Он также призвал Украину действовать.

Позже глава Белого дома пообещал больше никогда не сравнивать Россию с «бумажным тигром».