Российского губернатора возмутили претензии СБУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оказался в поле зрения Службы безопасности Украины. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Получил информацию о том, что СБУ предъявило подозрение в мой адрес, якобы о финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ», — написал он.

По словам Федорищева, украинские правоохранители выдвинули против него обвинение в передаче российским военным «средств РЭБ, провизии, бронежилетов, ударных дронов и транспорта» на территориях ДНР и ЛНР.

Губернатора возмутил интерес со стороны СБУ. Он отметил, что продолжит приезжать в новые российские регионы с гуманитарной помощью. А также поддерживать российских бойцов, которые «сражаются за свободу и правду», добавил Федорищев.

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