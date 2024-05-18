Российским военным пообещали миллионы рублей за ценный трофей из зоны СВО | 360°

18 мая 2024, 10:22
Российским военным пообещали миллионы рублей за ценный трофей из зоны СВО
ЦАСТ выплатит два миллиона рублей бойцам России за трофейного эстонского робота
Центр анализа стратегий и технологий проверяет информацию о взятии в зоне спецоперации важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS эстонского производства. Об этом РИА «Новости» сообщил директор ЦАСТ Руслан Пухов.
«Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере двух миллионов рублей», — заявил он.
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Пухов указал на необходимость оценить степень повреждения робота, потому что специалистам нужна не его обшивка, а заложенные передовые технологии. Для ЦАСТ важно, чтобы премия дошла именно тем бойцам, которые захватили ценный образец.
В марте 2024 года российские военные впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics. О поставках 14 таких устройств в зону СВО объявляли в ноябре 2022 года.
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