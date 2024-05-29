Российский военный спас обездвиженный танк от уничтожения в зоне СВО

МО: майор Скворцов организовал в зоне СВО эвакуацию обездвиженного танка

Фото: РИА «Новости»

Российский танк Т-72Б3 в зоне спецоперации потерял ход, после чего ВСУ попытались ликвидировать его. Несмотря на обстрелы, военные провели эвакуацию и не позволили ВСУ уничтожить или захватить боевую машину. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Для эвакуации обездвиженного танка майор Алексей Скворцов провел техразведку, указал пути отхода с учетом местности и возможных угроз. Российские военные забрали боевую машину с поля боя на эвакуационном тягаче БРЭМ-1, вытащив ее с помощью крана и лебедки прямо под огнем противника.

Ранее ВС России освободили село Ивановка в Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла более выгодные рубежи и продолжила продвигаться дальше в зоне спецоперации.

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