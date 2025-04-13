Российский военный сбил палкой дрон ВСУ

Российский военнослужащий одним ударом палки обезвредил беспилотник ВСУ, который пытался его атаковать. Видео опубликовал в Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

В ролике военный с палкой в руках шел среди деревьев. Когда его атаковал беспилотник, он ловко его сбил.

Это не первый случай, когда дроны противника уничтожают подручными средствами. Ранее другой российский боец также палкой сбил низко летящий FPV-дрон и спас своих сослуживцев.

Военнослужащий с позывным Тунгус сбил дрон-камикадзе ВСУ, используя мешок с продуктами. Боец заметил застывший над ним БПЛА и спрятался в траве, а когда он подлетел поближе, то сбил его броском продуктового набора.

В 2024 году в соцсетях появилось видео с российским военным, который голыми руками отбрасывал гранаты, сброшенные с беспилотника противника.