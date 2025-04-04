Российский снайпер Мага 3 дня провел в засаде, чтобы уничтожить противника

Снайпер ВС России с позывным Мага три дня ждал снайпера ВСУ для противостояния в Угледаре. Об этом боец рассказал в беседе с газетой «Красная звезда» .

Его проинформировали, что противник должен засесть в определенной точке. Тогда снайпер начал ждать его появления.

«Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез», — заявил военный.

Когда украинский снайпер все-таки показался, то задачу по нему выполнили «на все 500%». По мнению Маги, этот случай был из тех, «когда овчинка реально стоила выделки».

По словам военного, в среднем снайперы справляются с задачей от трех до пяти дней. Однако были случаи, когда в засаде пришлось сидеть и целую неделю.

«Тогда резко изменилась тактическая обстановка. Необходимо было длительное время оставаться незаметным», — пояснил Мага.

Ранее снайпер Росгвардии сбил беспилотник ВСУ в Харьковской области. Летящий дрон зафиксировали ночью. Боец выстрелил в него из винтовки с тепловизионным прицелом.