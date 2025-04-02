Российский дрон-камикадзе «Италмас» заметили над Днепропетровском

«Русское оружие»: дрон «Италмас» сняли на видео в небе над Днепропетровском

Неизвестный российский дрон-камикадзе заметили в небе над Днепропетровском. Видео полета аппарата опубликовал Telegram-канал «Русское оружие» .

По данным источника канала, это может быть беспилотник «Италмас» — новая разработка компании Zala, производителя широко известных «Ланцетов».

«Велика вероятность, что это ничто иное как БПЛА „Италмас“ — новинка компании Zala. <…> Начиная примерно с конца осени 2024 он начал в пока ограниченных количествах появляться на фронте», — сообщили военные корреспонденты.

Дрон-камикадзе «Италмас», ставший аналогом «Герани», ведущий российский разработчик БПЛА Zala Aero презентовал осенью 2023 года.

Беспилотник работает на двигателе внутреннего сгорания. Топливо поступает в крылья, которые выполняют роль бензобака. Благодаря этому дрон может преодолевать более дальние расстояния.