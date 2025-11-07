Российский десантник рассказал о самом страшном для себя моменте на СВО

Боец Сушкеев признался, что страшнее всего была боязнь не выйти из окружения

Десантник 11-й ОДШБ Юрий Сушкеев рассказал, какой самый страшный для себя момент он пережил в зоне спецоперации. Историей он поделился в подкасте Mash «Как это было», опубликованном в соцсети «ВКонтакте» .

Сушкеев пошел служить по контракту в 2013 году. За его плечами контртеррористическая операция в Чечне, военные операции в Сирии, а сейчас он служит на СВО. За это время он сменил множество позывных, остановившись на Иркуте.

На вопрос о самом страшном моменте, пережитым в зоне СВО, ответил, что произошло это, когда он вместе с сослуживцами попал в окружение. Тогда его посещали разные мысли о том, что дальше делать.

«Нет, соберись. Ни в коем случае в плен нельзя сдаваться. Надо с боем выходить», — вспомнил он.

Но его сослуживец сказал немного подождать, что они и сделали. В это время как раз прилетели российские истребители. По его словам, все бойцы были готовы пожертвовать собой, последние гранаты оставили для себя, чтобы в плен не попасть.

